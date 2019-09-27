https://static.news.ru/photo/2c4f5d24-e1ef-11e9-92be-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/v.tura.golos

Набережную, реконструированную по нацпроекту, открыли в городе Верхняя Тура Свердловской области.

В торжественной церемонии приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и исполняющий обязанности главы региона Алексей Орлов.

Министр отметил, что инициатива восстановления набережной исходила от местных жителей. Проект был реализован в рамках конкурса малых городов и исторических поселений, объявленного президентом Владимиром Путиным в 2018 году и ставшего частью нацпроекта. По словам Якушева, ежегодно власти финансируют мероприятие, выделяя 5 млрд рублей.

На обновлённой набережной в Верхней Туре установили скамейки, качели, ветряные мини-станции, питающие электроэнергией фонари, а также экспозицию пушек, которые ранее производил местный завод.

Общая стоимость реконструкции составила 104 млн рублей, из которых 30 млн — средства федерального гранта, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что вице-премьер Татьяна Голикова посетовала на снижение численности населения в малых городах. По её словам, наибольших отток наблюдается в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.