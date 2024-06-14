Восстановлена хронология событий смертельной аварии в Благовещенске

Фото: СК РФ

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Блоговещенске, несся по городу со скоростью примерно 100 километров в час, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, когда загорелся зеленый свет светофора, мужчина, не сбавляя скорость, выехал на перекресток, а потом его занесло на тротуар — в толпу людей, среди которых были дети.

Предварительно, Евгений Бакарюкин находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 15 лет тюрьмы. На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи.

В пресс-службе Минздрава Амурской области ранее уточнили, что жертвами страшной аварии с минивэном в Благовещенске стали трое: несовместимые с жизнь травмы получили двое детей и один взрослый. Еще семь человек госпитализированы в больницы. СК возбудил уголовное дело о пьяной езде.

Как выяснил Telegram-канал Mash, Бакарюкин раньше работал участковым в Ромненском районе Амурской области. Уйдя из госорганов в 2005 году, он стал индивидуальным предпринимателем и занимался перевозкой людей на маршрутках.

По словам соседки виновника аварии, Мужчина, тот злоупотреблял алкоголем, она никогда не видела его трезвым. Женщина отметила, что Бакарюкин работал охранником и иногда брал разовые подработки.