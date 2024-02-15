Воспитательница заткнула ребенку рот одеялом, чтобы не мешал спать другим В Уссурийске на заткнувшую ребенку рот воспитательницу возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уссурийске уголовное дело возбудили в отношении воспитательницы частного детского сада, которая затыкала рот ребенку одеялом, пишет «360». Мать пострадавшего мальчика рассказала изданию, что сотрудница детсада оправдалась тем, что не хотела, чтобы ребенок мешал спать другим. О происшествии женщина узнала от родителей друга своего сына.

Другие дети наблюдали за этим, ничего не говорили, боялись, а дома родителям друг сказал, что она била сына. Я зашла потом камеры посмотреть, увидела, что она накинула одеяло на него, насильно держала руки, рот затыкала. <...> Сказала: «Чтобы он не кричал, все дети спать хотели». То есть такое воспитание, да? — рассказывает собеседница издания.

Женщина отметила, что воспитательница даже не попыталась успокоить ребенка. В какой-то момент сотрудница детсада увела мальчика в туалет, где нет камер. По словам матери, ребенок выбежал оттуда в мокрой футболке. Женщина подчеркнула, что дома на руках у сына обнаружила синяки и царапины, а на спине — кровоподтек, «словно одеялом били или за трусы дергали». Мать пострадавшего намерена обратиться в прокуратуру.

Против воспитательницы якутской школы-интерната для глухих ранее возбудили уголовное дело о даче заведомо ложных свидетельских показаний, связанных с обвинением в тяжком преступлении. По предварительным данным, женщина обвинила коллег в издевательствах над детьми.