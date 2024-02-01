Воспитательница обвинила коллег в истязаниях детей и подпала под статью В Якутии против воспитательницы интерната возбудили дело после жалоб на коллег

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Против воспитательницы школы-интерната для глухих возбудили уголовное дело о даче заведомо ложных свидетельских показаний, связанных с обвинением в тяжком преступлении, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, женщина обвинила коллег в издевательствах над детьми.

Работница школы и ее подопечная рассказали каналу, что воспитанники подвергались агрессии со стороны других сотрудников интерната. При этом, объяснила женщина, руководство старалось скрыть эти жалобы и давило на их авторов. Тем не менее, пишет канал, заявления дошли до СК, где возбудили дело об истязании несовершеннолетних, следствие выяснило, что над детьми издевались с 2009 года.

Канал указал, что аналогичное расследование проводилось летом 2023 года, но его прекратили, поскольку две работницы интерната заявили об оговоре педагогов. 15 января против воспитательницы возбудили дело о даче ложных показаний, женщину уволили. Она направила жалобу в прокуратуру, однако ответа пока не получала.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что жалобы от воспитанников поступают с мая 2023 года, но администрация старается это скрыть с помощью манипуляций и пытается уволить сотрудников, которые встают на сторону воспитанников. По сведениям канала, одна из учениц школы записала видео о том, что ее в интернате избивали и унижали учителя, потому что она была «маленькой русской девочкой», а одна из воспитательниц в состоянии опьянения бросалась на воспитанников с ножом.