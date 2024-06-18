Воспитательница лагеря избила палкой школьников в Иркутской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Иркутской области воспитательница избила палкой школьников в лагере, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области. Будет проведена проверка соблюдения законов о защите прав детей.

По данным издания, предположительно, воспитательница нашла еду у одного из детей, после чего взяла гимнастическую палку и выборочно нанесла удары школьникам по ногам. Оказалось, что женщина работала в лагере тренером по спортивным единоборствам. Конфликт возник из-за того, что дети не соблюдали правила.

Помимо этого, тренер кинула в школьников пустую бутылку. Полицейские провели беседу с воспитательницей и детьми. Травм у них не обнаружили.

Мы проверим соблюдение законов о защите прав детей в связи с происшествием в детском оздоровительном лагере Усольского района с участием воспитателя и несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре.

Ранее в Крыму воспитательница детского сада ударила девочку по спине, после чего оставила ее плакать одну в темной раздевалке. СК устанавливает обстоятельства инцидента. Мама ребенка написала о произошедшем в социальных сетях. Следственный комитет оценит действия воспитательницы и руководства этого детского сада.