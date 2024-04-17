Воспитатели детсада поплатились за то, что потеряли девочку на прогулке Дело возбудили против воспитателей детсада, потерявших девочку на прогулке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Против воспитателей из частного детского сада в подмосковном Красногорске, потерявших девочку на прогулке в марте, возбудили уголовное дело, сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте» детский подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова. По ее словам, соответствующее решение было принято после проведения проверки прокуратурой города.

По моей просьбе городская прокуратура провела проверку. Сегодня пришел ответ: по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 2, пункт «б», по которой предусмотрено серьезное наказание — до шести лет лишения свободы, — написала Мишонова.

Омбудсмен напомнила, что для ребенка все закончилось хорошо. Маленькую девочку заметили жители соседних домов, когда та пыталась перейти дорогу. Они отвели дошкольницу обратно в садик.

Ранее УМВД России сообщило, что в бурятском селе Бичура восьмилетний мальчик ушел гулять на детскую площадку 16 апреля и не вернулся. Ребенка искали полицейские, волонтеры и местные жители. Тело мальчика нашли в реке.

Также ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге госпитализировали четырехлетнего мальчика. Ребенок получил травму на ледовом катке после удара хоккейной клюшкой в живот.