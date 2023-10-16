Воспитатель детсада отделалась штрафом за избиение аутичного ребенка Воспитатель детсада в Дагестане отделалась штрафом за избиение аутичного ребенка

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Воспитательница инклюзивного детского сада в Махачкале отделалась штрафом в 10 тысяч рублей за избиение аутичного ребенка. Приговор по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» педагогу назначили еще в январе 2023 года, хотя сотрудница детсада и признавалась, что неоднократно била пятилетнего воспитанника. Мать не согласилась с решением суда и обратилась с апелляционной жалобой, но наказание в итоге не изменили, пишет KP.RU.

Суд не учел не только отягчающие обстоятельства, но и наличие причиненной малолетнему психологической травмы и наступившие от этого последствия. Воспитателю должно быть назначено более строгое наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет, — говорится в тексте жалобы.

Об инциденте стало известно в конце августа 2022 года. Избиение аутичного пятилетнего воспитанника детского сада попало на камеры видеонаблюдения. При этом по кадрам видно, что в это время в помещении находилась еще одна сотрудница. Мать начала подозревать, что в детском саду происходит что-то не то за месяц до произошедшего: она замечала сильный невроз у сына, он отказывался ходить в сад. 24 августа женщина пришла забирать мальчика из группы и увидела на его лице красный след от удара. Тогда она попросила показать записи с камер. По ее словам, руководство пошло на это неохотно. Именно тогда мать мальчика и увидела, как воспитательница избивает ее сына. Педагог при этом признавалась, что это был не единичный случай, но позже сама подала в суд на мать ребенка, обвинив в клевете.

Октябрьский районный суд Новосибирска ранее постановил арестовать двух воспитательниц частного детского сада, обвиняемых в преступлениях по нескольким уголовным статьям, в том числе в истязании детей. По данным следователей, от рук педагогов пострадали более 10 детей.