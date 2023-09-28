Воспитанников екатеринбургской спецшколы заставляли насиловать хулиганов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что воспитанников спецшколы в Екатеринбурге заставляли насиловать детей, которые плохо себя вели. По информации канала, обо всем рассказал ребенок, сбежавший из учреждения весной этого года, в деле фигурируют два потерпевших и несколько сотрудников школы, которых пока что к ответственности не привлекали.

Ural Mash сообщает, что один из педагогов, который предложил подобный метод воспитания, уже побывал на допросе, также следователи общались с заместителем директора, который, по словам учеников, «трогал их там, где не надо», мужчину к ответственности пока что не привлекли, так как не нашли у его действий сексуальный мотив.

По данным канала, директора школы отстранили от обязанностей, однако она уже устроилась в другое учреждение.

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