Воспитанников детсада под Екатеринбургом накормили кашей чёрного цвета

Родители воспитанников детского сада в Верхней Пышме Свердловской области пожаловались на перловую кашу чёрного цвета, после которой у детей появились симптомы отравления, пишет сообщество «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте. В свою очередь, руководство садика утверждает, что каша была не чёрная, а синяя, цвет появился из-за плохо промытой крупы.

12 января детям давали перловую кашу чёрного цвета. Похоже на плесень. Родители нескольких групп садика начали возмущаться. Сотрудники подтвердили факт такого питания, но боятся об этом заявить, так как заведующая сразу увольняет сотрудников. У детей начались проблемы: отрыжка, диарея, рвота, — рассказала мама одного из воспитанников Светлана.

Она добавила, что после инцидента выяснилось, что дети не в первый раз получают еду ненадлежащего качества, а меню дошкольного учреждения довольно скудное. Родители подали ряд жалоб в Роспотребнадзор. При этом руководство садика уверено, что такую кашу можно употреблять в пищу.

Она не чёрная, а синяя. Это следствие того, что крупу не до конца промыли. Поэтому в реакции с температурой готовки появился характерный цвет. Кушать её можно, — привела Светлана слова администрации.

Она добавила, что группу всё же закрыли на карантин с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Ранее сообщалось, что в дагестанском городе Хасавюрт с симптомами отравления были госпитализированы 48 детей. У всех была обнаружена острая кишечна инфекция.