Воспитанник детдома в Барнауле рассказал об издевательствах

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В Барнауле Следственный комитет проводит проверку жалобы сестры одного из воспитанников детского дома на то, что её брата, которому ещё нет 10 лет, избивают.

Артём в детдоме с четырёх лет. Его постоянно шпыняли старшие ребята, давали ему подзатыльники, били. Естественно, он тоже стал агрессивным и психованным. Как-то его довели и он даже хотел выпрыгнуть из окна второго этажа, — цитирует её портал amic.ru.

Сестра также содержалась в детском доме и раньше защищала брата. После её отъезда Артём в телефонных разговорах регулярно жаловался на плохое обращение и просил поскорее забрать его.

В январе он перестал выходить на связь. Как выяснилось, в конце января мальчика увезли в психиатрическую больницу, где он пробыл до 26 февраля. Его сестра говорит, что в тот день она приехала в детдом проведать Артёма и он рассказал, что по распоряжению воспитателя ему связали руки скотчем и били головой о пол.

В самом детдоме отрицают возможность такого инцидента. Девушке сказали, что Артём просто играл со скотчем. Однако отдельные сотрудники детдома утверждают, что между мальчиком и одним из воспитателей сложились плохие отношения. Следовали проверяют эту информацию.

Ранее в Пензенской области, как писал NEWS.ru, было возбуждено уголовное дело после жалоб воспитанников детского дома-интерната в Мокшане на избиения и унижения.