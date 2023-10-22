В Омске воспитанницу детдома избили и заставили мыть унитазы Воспитанница омского детдома избила свою сверстницу за опоздание на ужин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воспитанница детского дома в селе Большие Уки Омской области избила свою сверстницу и заставила ее мыть унитазы руками, сообщил Следственный комитет на своем сайте. Причиной стало то, что девочка опоздала на ужин. Другие воспитанники учреждения снимали происходящее на камеру.

Около 20 часов 15 октября 16-летняя воспитанница детского дома нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть [унитазы в мужском и женском туалетах руками]. Произошедшее снимали на видео другие воспитанники детского дома, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности работников учреждения. На место инцидента прибыли следователи. Они намерены подтвердить, что избиения в детском доме происходят на регулярной основе. Одновременно сотрудники СК приступили к проверке других интернатов в Омской области.

Ранее в селе Бичура в Бурятии бесследно исчезли две девочки 16 и 14 лет. Подростки являются воспитанницами местного детского дома. Сотрудники учреждения полагали, что школьницы вышли погулять и скоро вернутся, однако этого не произошло. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.