Воспитанница интерната в Сибири погибла при неизвестных обстоятельствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Новосибирском при неизвестных обстоятельствах погибла 11-летняя воспитанница тогучинского интерната. Местные жители сообщили KP.RU, что информацию о причинах гибели никто не раскрывает. При этом источник, проживающий в Тогучине, рассказал изданию, что девочку могли забить до смерти — у погибшей во время вскрытия обнаружили гематому в голове, а также перелом лицевой кости.

Никто ничего ни о чем не говорит, как будто ничего не случилось. Как нам сказали, у нее гематома в голове, перелом лицевой кости. Возможно, ее забили насмерть. Как мне сказали, у нее гематома мозга, когда вскрытие делали — обнаружили перелом лицевой кости. Или били ее лицом, или ногами пинали, — рассказал источник издания.

Он также отметил, что в Тогучине уже прошли похороны 11-летней воспитанницы. В СУ СКР по Новосибирской области ситуацию пока не прокомментировали.

В Ленобласти под Бокситогорском ранее скончался воспитанник коррекционной школы после прогулки в группе. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мальчик вышел погулять со своими друзьями. Сначала 11-летний ребенок неожиданно почувствовал себя плохо, после чего потерял сознание.