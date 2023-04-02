Восьмимесячная девочка погибла в ДТП в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмимесячная девочка погибла при столкновении двух легковых автомобилей в Ленобласти, сообщает телеканал «78». Еще пять человек, в том числе пятилетний ребенок пострадали.

ДТП произошло в Ломоносовском районе, на 13-м километре дороги «Анташи-Ропша-Красное Село». По предварительным данным, водитель Mitsubishi Delica допустил занос автомобиля и выезд на встречную полосу, где он столкнулся с Renault Kaptur.

В результате водитель Mitsubishi получил травмы средней тяжести, а его пассажирка – тяжелые. В Renault пострадали двое взрослых и пятилетний мальчик – они были госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии. Ехавшая с ними восьмимесячная девочка умерла на месте происшествия.

По данным канала, водитель Mitsubishi ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее в Новосибирске девочка погибла в результате ДТП с фурой. В момент аварии она находилась на заднем сиденье автомобиля Volkswagen. После столкновения девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии с серьезными травмами и впоследствии скончалась.