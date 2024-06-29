Восьмилетнюю девочку зажало бетонной плитой во дворе дома В Башкирии ребенок провалился в щель между стеной жилого дома и плитой

Восьмилетняя девочка из города Сибай в Республике Башкортостан упала в щель между стеной здания и плитой, когда играла с другими детьми во дворе жилого дома возле лестницы в подвал, сообщили в пресс-службе Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Ребенку потребовалась помощь спасателей.

Как стало известно, группа детишек играла во дворе возле лестницы ведущей в подвал дома, и по неосторожности, девочка 2016 года рождения, упала в щель между стеной дома и плитой, — говорится в публикации.

Чтобы достать девочку, спасатели задействовали гидравлический инструмент. После этого ребенка передали врачам скорой помощи.

Ранее в Карелии полка с книгами упала на четырехмесячную девочку. По информации СМИ, пострадавшую доставили в больницу с травмами, однако она скончалась в тот же вечер. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также ранее в Москве взрослый мужчина сбил с ног пятилетнего ребенка на Красной площади, передвигаясь на самокате. В результате столкновения ребенок получил травму головы, его госпитализировали. Сам самокатчик скрылся с места инцидента, его разыскивают правоохранительные органы.