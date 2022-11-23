В Анапе восьмилетний ребенок угнал микроавтобус отца и устроил ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Анапе восьмилетний мальчик угнал принадлежащий его отцу микроавтобус и устроил ДТП, наехав на две припаркованные машины, сообщается на сайте главка МВД по Краснодарскому краю. Пострадавших в результате происшествия нет.

Полицией было установлено, что ребенок самостоятельно проник в салон микроавтобуса Ford Transit, принадлежащего его отцу. Обнаружив ключи в замке зажигания, он запустил двигатель и поехал по придомовой территории. Не справившись с управлением, ребенок допустил столкновения с двумя легковыми автомобилями.

Ребенка за рулем увидел местный житель, ехавший на велосипеде. Он и сообщил о происходящем в полицию.

Полицейские нашли отца ребенка и доставили обоих в отделение по делам несовершеннолетних для оформления необходимых документов. В отношении родителя мальчика <...> составили материалы, которые передадут в Административную комиссию Анапы для принятия решения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Китае 13-летний мальчик угнал два легких самолета, принадлежащих экскурсионному бюро. На одном он врезался в забор, а на втором покатался по парковке.