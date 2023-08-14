Восьмилетний мальчик погиб при падении с квадроцикла в Татарстане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Татарстане восьмилетний мальчик упал с квадроцикла и разбился насмерть, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, транспортным средством во время несчастного случая управлял дядя школьника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным РЕН ТВ, трагедия произошла вечером 12 августа в деревне Мадьяры в Татарстане. Мужчина с мальчиком катались на квадроцикле у съемного дома отдыха на окраине города. В какой-то момент ребенок упал, спасти его не удалось.

Ранее в Санкт-Петербурге мотоцикл во время движения по кольцевой автодороге столкнулся с пачкой пеноплекса, слетевшей с грузового автомобиля, двигавшегося впереди. Водитель потерял управление и упал на развилке.

Telegram-канал SHOT до этого сообщал, что в ДТП на мотоцикле погиб Антон Калинин, занимавший пост директора направления по внутреннему контролю «Ростелекома». Инцидент произошел на Рублево-Успенском шоссе вечером. Калинин ехал на мотоцикле в сторону деревни Борки и столкнулся с автобусом. Мужчину, по сведениям канала, госпитализировали с множественными переломами, однако в больнице он скончался. Калинину было 32 года.

19 июля в столице спорткар Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в центре Москвы. А 16 июля в Москве участниками ДТП стали мотоциклист и водитель такси. Последний при повороте налево не уступил дорогу.