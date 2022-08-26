Восьмилетнему мальчику отрубило ногу винтом катера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмилетний ребенок остался инвалидом, после того как в него во время катания на водных лыжах в Оке на скорости влетел катер, передает Telegram-канал SHOT. Винт водного транспорта отсек мальчику ногу, а также нанес резаные раны бедра.

По данным источника, мать с сыном отправились в жаркую погоду на пляж. Там им встретился знакомый, который предложил покататься на водных лыжах, семья согласилась. Во время катания, в какой-то момент юноша упал в воду и внезапно появился катер, который двигался по направлению к несовершеннолетнему. В результате столкновения мальчику отрезало стопу.

Пострадавший был немедленно госпитализирован в ближайший госпиталь, а водитель катера задержан. По информации Telegram-канала, следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта».

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