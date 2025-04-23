Восьмилетней девочке сломали ногу во время оздоровительного массажа В Ленобласти массажист сломал ногу восьмилетней девочке во время сеанса на дому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

53-летний массажист сломал ногу восьмилетней девочке во время сеанса оздоровительного массажа на дому в Ленобласти, передает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в деревне Юкки. Ребенка госпитализировали. У девочки диагностировали перелом бедренной кости. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности.

По данным канала, в полицию обратился отец пострадавшей. Специалиста задержали через несколько дней. Его отпустили под обязательство о явке. Минимальная санкция по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» подразумевает ограничение свободы на срок до четырех лет либо принудительные работы до одного года. Максимальная грозит лишением свободы на срок до одного года.

До этого в Казани закрылась клиника, где после приема остеопата скончался годовалый малыш. Специалист Ляйля Байрамова лично принимала мальчика в своем медучреждении, так как семья приехала из другого региона, о сеансе договаривались задолго до визита. Во время сеанса отец умолял вызвать скорую помощь, однако вынужден был смотреть как ребенок умирает на его глазах.

Ранее сообщалось, что китайская клиника «Шэндэ» поможет восстановить двигательную активность ног мальчика, который подорвался на мине в зоне спецоперации. Как отметил председатель Российского детского фонда (РДФ) Дмитрий Лиханов, пострадавший живет в Северодонецке. Он объяснил, что мальчик уже перенес несколько операций.