Восьмиклассника увезли в реанимацию из стоматологии после приступа Mash: в Петербурге у школьника произошел судорожный приступ в стоматологии

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Восьмиклассника из Санкт-Петербурга увезли на скорой в реанимацию после того, как у него начался серьезный судорожный приступ в частной стоматологии, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По его информации, в клинике 16-летнему школьнику сделали анестезию.

Уточняется, что подростку ввели артикаин и адреналин. После этого восьмикласснику стало плохо, у него начались судороги по всему телу. Ребенок упал на пол и ушибся лбом, получив гематому. Его увезли на скорой в тяжелом состоянии, школьник находится в реанимации.

Как утверждает мать подростка, он не первый раз посещал данную клинику. По ее словам, до этого у ребенка не наблюдалось подобных приступов.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением наркотиками, которые ее мать не убрала с видного места. Сама женщина замужем за участником СВО, который находится в зоне боевых действий. Ребенок взял вещества с подоконника.

До этого в Саратове 11-летний школьник попал в больницу с отравлением после того, как решил попробовать водку. По словам отца ребенка, он не смог объяснить, где взял алкоголь. По факту случившегося проводится проверка.

Употребление наркотиков вредит здоровью.