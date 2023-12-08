Восьмиклассник умер от разрыва толстой кишки во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке подросток умер от разрыва толстой кишки, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мама восьмиклассника утверждает, что произошло это после того, как мальчик поел кимчи.

Отмечается, что 14-летний Андрей умер 7 декабря. Женщина рассказала правоохранителям, что несколько дней назад мальчик поел традиционное корейское блюдо и после этого стал жаловаться на боли в животе, позже он умер. Однако экспертиза показала, что подросток скончался из-за тупой травмы живота с разрывом толстой кишки. Теперь следователи расследуют дело по статье об убийстве по неосторожности.

До этого подросток в Татарстане скончался на следующий день после того, как врачи отказали ему в госпитализации из-за сильных судорог шеи. 16-летний юноша часто обращался к медикам и жаловался, что недуг мешает ему спать и жить. Никаких патологий за день до смерти обнаружено не было, и врачи посчитали, что ложиться в больницу нет необходимости. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 13-летний подросток умер в Свердловской области, надышавшись газом для заправки зажигалок. Мальчик пришел в гости к отцу с 16-летним приятелем. Подростки нашли старый баллон для заправки зажигалок и втянули в легкие его содержимое. Вскоре мальчик стал задыхаться. Друг позвал на помощь. Отец повез сына в больницу, но не довез: он умер от отека легких по дороге.