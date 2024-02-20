Восьмиклассник из Ленобласти проткнул друга ножом на уроке «Mash на Мойке»: школьник случайно ударил ножом друга на уроке в Сосновом Бору

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Восьмиклассник ударил складным ножом своего друга на школьном уроке в Сосновом Бору Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, пострадавшего мальчика госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки. О происшествии доложили в региональное управление Следственного комитета.

Школьник принес в школу складной нож-брелок. Мальчик решил показать одноклассникам трюк, но не рассчитал силы и случайно ранил друга в грудь. У пострадавшего из-за проникающего ранения возникли проблемы с вентиляцией легких, его экстренно госпитализировали, а «трюкача» отвезли в отдел полиции, где опросили и отпустили.

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