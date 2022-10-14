Восьмиклассница зарезала младшую сестру в Саратове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Саратове в квартире на улице Батавина супружеская пара обнаружила тело 10-летней дочери с ножевыми ранениями, а также с ожогами, сообщили в региональном Следственном комитете. Telegram-канал SHOT отмечает, что девочка получила 19 ножевых ранений в живот и спину. В убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, добавили в СК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По данным следствия, 13 октября 2022 года в 18 часов 40 минут в квартире дома по улице Батавина города Саратова родителями обнаружено тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями, а также со следами термического воздействия. Сотрудниками бригады скорой медицинской помощи констатирована ее смерть, — говорится в сообщении.

Как отмечает SHOT, старшая сестра уже во всем призналась и заявила, что убила младшую, потому что недолюбливала ее. По данным СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил контроль за расследованием дела руководителю СУ СК РФ Анатолию Говорунову.

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