Восьмиклассница забеременела от 22-летнего бойфренда Под Тверью 22-летнего мужчину будут судить из-за беременности восьмиклассницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Конаково Тверской области 15-летняя восьмиклассница забеременела от 22-летнего любовника, сообщает Telegram-канал SHOT. Против молодого человека возбудили уголовное дело и задержали, но после выпустили с подпиской о невыезде.

Известно, что впервые девушка переспала с 22-летним бойфрендом в декабре, а через три месяца в кабинете гинеколога узнала о беременности. Школьница рассказала о произошедшем родителям, и те обратились в полицию.

Против отца ребенка ведется разбирательство по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница из Новой Москвы забеременела после интимной связи с 63-летним мужем родной бабушки. Это случилось в мае 2023 года, и девочка скрывала беременность. В Следственном комитете России завели уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, подозреваемого задержали. Мать подростка утверждает, что ее дочь по характеру «сильная и скрытная», поэтому ничего не рассказывала о произошедшем.