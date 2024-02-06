Восьмиклассница из Ижевска вела дневник о планах устроить стрельбу в школе Baza: полиция в Ижевске завела на школьницу уголовное дело о призывах к теракту

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Telegram-канал Baza сообщил, что в Ижевске уголовное дело о призывах к теракту завели на восьмиклассницу, которая часто смотрела в интернете ролики про нападения на школы. По его информации, при обыске дома у ученицы нашли дневник, в котором она писала о желании найти сообщника, чтобы устроить стрельбу в учебном заведении.

Я хочу найти верного друга и устроить теракт, как Эрик и Дилан. Они мой пример. Я хочу быть как они, — приводит канал выдержку из дневника.

По информации Baza, 14-летняя девочка вела дневник с августа 2023 года, ее мама впервые нашла тетрадь, когда дочь поругалась с отцом, девочка писала в ней, что ненавидит папу и хочет его убить, тогда мать списала это на подростковые эмоции.

По данным канала, ижевские следователи вышли на девочку после получения сигнала от коллег из Москвы, причиной стала подозрительная активность в интернете, где она часто посещала сайты про школьных стрелков. Baza сообщает, что при задержании восьмиклассница сильно переживала из-за того, что про нее могут плохо подумать, она уверяла, что на самом деле никому не желает зла, цитату из дневника она объяснила тем, что пыталась понять мотивацию преступников.

Baza сообщает, что при этом в остальном школьница ничем не отличалась от своих сверстников, она хорошо училась, общалась с одноклассниками, иногда ругалась со старшим братом, девочка носила в основном черную одежду, но не интересовалась оружием, только автомобилями и мотоциклами.

Ранее в подмосковном городе Егорьевске задержали девятиклассника, которого заподозрили в планировании вооруженного нападения на школу. В телефоне у подростка нашли переписку с неизвестным, который советовал ему, как купить огнестрельное оружие и где его хранить. СМИ писали, что оба состояли в группе, посвященной массовым шутингам.