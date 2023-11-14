«Воскресный папа» в Петербурге домогался десятилетней дочери SHOT: в Петербурге ищут мужчину, который приставал к десятилетней дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который приставал к десятилетней дочери, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, родители с недавнего времени не живут друг с другом, мужчина забирал ребенка к себе в выходные. После инцидента он скрылся.

По данным канала, в один из таких визитов поздно ночью мужчина вошел в комнату к дочери и стал трогать ее за интимные места. Уже дома школьница рассказала обо всем матери, признавшись, что сильно испугалась. Родительница сообщила об инциденте в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина домогался 13-летнего сына с аутизмом. Об этом ребенок рассказал матери. По его словам, случилось это в аквапарке, куда родители привели его, чтобы порадовать. В раздевалке мужчина начал трогать ребенка за гениталии, рассказал он. Женщина обратилась в полицию. Мужчина пока не задержан, проводится проверка.

До этого в Симферополе арестовали 14-летнюю девочку за домогательства в отношении пятилетней сводной сестры. Девятиклассницу обвиняют в том, что она гладила в интимных местах ребенка, проживающего с ней в одной квартире. На допросе подросток во всем созналась. В отношении нее возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».