Восемь украинских БПЛА пытались атаковать Крым Аксенов: восемь украинских БПЛА уничтожены на подлете к Крыму

Фото: МО РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что минувшей ночью восемь украинских беспилотников пытались атаковать Крым. Все они были уничтожены. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника, — написал Аксенов.

Он поблагодарил военных «за четкую и слаженную работу», а также призвал крымчан соблюдать спокойствие.

Накануне белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении в регионе трех украинских беспилотников самолетного типа. По его словам, никто при этом не пострадал. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

В минувшие выходные в Курске, по словам мэра города Игоря Куцака, от атак беспилотников пострадали пять домов. Глава региона Роман Старовойт назвал эту атаку самой массовой из всех: в ночь на 15 октября российские ПВО сбили над Курском и Курским районом 18 украинских БПЛА, обломки дронов упали в черте города и селе Зорино. Губернатор добавил, что в области ведутся работы по модернизации рубежей радиоэлектронной борьбы.