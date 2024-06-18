Восемь трупов в ДТП и третий заложник в СИЗО: самые громкие ЧП за сегодня

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

ДТП под Рязанью

Под Рязанью в ДТП погибли восемь человек и 13 пострадали, в ростовском СИЗО при нападении террористов был третий заложник, в Приморье пятеро мигрантов изнасиловали официантку и скрывались от полиции — эти события особенно громко звучали в сводках происшествий за 18 июня. NEWS.ru рассказывает подробности главных новостей.

Восемь человек погибли в ДТП под Рязанью

Утром в аварии под Рязанью погибли восемь человек. Причиной ДТП, предварительно, оказался выезд автобуса на полосу встречного движения. Об этом заявил замначальника управления ГАИ УМВД России по региону Сергей Москвин. С места происшествия были госпитализированы 13 пострадавших.

«Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса „Газель“», — сказал Москвин.

Столкновение четырех автомобилей, среди которых два грузовика, произошло на 273-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области. Среди 13 пострадавших трое детей. По факту произошедшего проводится проверка.

В ростовском СИЗО при нападении террористов был третий заложник

Telegram-каналу SHOT стало известно о третьем заложнике при захвате СИЗО в Ростове-на-Дону. По данным канала, он получил ножевое ранение, но сумел вырваться и заблокировать террористов, отрезав им доступ к оружейной комнате.

SHOT со ссылкой на источник утверждает, что террористы сперва захватили 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 31-летнего начальника оперативного отдела Константина Гороха. В публикации уточняется, что последний вступил в борьбу с преступниками и получил ранение в руку, но сумел вырваться и заблокировать все двери, ведущие в основной корпус, а через него — к оружейной комнате и камерам других заключенных.

Как утверждает канал, заблокировав злоумышленников, Горох доложил о случившемся своему начальству, которое послало на переговоры 39-летнего начальника оперативного управления Александра Богму. Последний и стал вторым заложником.

Атака на СИЗО произошла 16 июня. Шестеро заключенных СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух человек. Бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России провели операцию по освобождению заложников. Все преступники были ликвидированы.

Пятеро мигрантов изнасиловали официантку в Приморье

В Приморье пятеро уроженцев Узбекистана подозреваются в изнасиловании официантки. 22-летняя сотрудница кафе рассказала на видео, что в конце рабочего дня к ней пристали двое мужчин, один из которых выхватил у нее телефон.

После девушка отошла к берегу моря, но там ее схватил за руку другой насильник, позвавший к себе двоих мигрантов, приставших к официантке на выходе из кафе. В итоге над девушкой надругались трое мужчин. После к их компании присоединились еще двое мужчин.

По словам девушки, насильники потащили ее обратно вдоль берега и она смогла сбежать от них к кафе, в котором работала. Там девушка рассказала о произошедшем охраннику. Тот увел официантку в помещение для сотрудников, а мигрантов вывел из заведения. Наутро пострадавшая обратилась в полицию.

Четверых из пяти подозреваемых сняли с самолета на следующий день. Они планировали вернуться на родину. Другого подозреваемого нашли во Владивостоке. Четверо фигурантов отправлены под стражу.

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