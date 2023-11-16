Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава. По его словам, шестеро из них госпитализированы. Подробности аварии уточняются.

На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу № 2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение, — отметил собеседник агентства.

Ранее в Москве иномарка сбила трехлетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. 37-летний водитель автомобиля Mazda наехал на малышку, когда она вместе с матерью переходила дорогу. Пострадавшую доставили в больницу.

Позднее три ребенка и двое взрослых стали жертвами ДТП с участием военного КамАЗа в Крыму. Грузовик лоб в лоб столкнулся с иномаркой, в которой находилась 35-летняя учительница одной из красноперекопских школ с тремя своими детьми — девочками трех, шести и восьми лет. Вместе с ними также ехала 20-летняя педагог местного Центра детского и юношеского творчества. Все находившиеся в легковом автомобиле погибли на месте.