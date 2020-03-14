https://static.news.ru/photo/6bafde1a-6748-11ea-aff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

В Кузбассе восемь человек из группы «контактных» с заражёнными коронавирусом остаются на карантине. На данный момент новых случаев заражения инфекцией в регионе не выявлено. Об этом 16 марта сообщили представители правительства Кузбасса.

Отмечается, что у одного из «контактных» подозрение на заражение не подтвердилось. Ранее, 14 марта, в Кемерово выявили двух больных пациентов. Они прилетели в Кузбасс из Италии. Также четыре человека из группы «контактных» находились под наблюдением медицинских специалистов. На следующий день поступила информация ещё о пяти гражданах, общавшихся в «контактными». В общей сложности под наблюдением врачей оказались девять человек.

Новых случаев заражения коронавирусом в Кузбассе не выявлено. У одного пациента из группы «контактных» подозрение не подтвердилось. Ещё восемь человек остаются под наблюдением, — сообщается в посвящённом ситуации с коронавирусом Telegram-канале правительства Кузбасса.

Всего по России зафиксировано 59 случаев заражения. На данный момент шестеро заболевших выздоровели. В мире число заражений превышает 156 тысяч. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи человек, выздоровели более 75 тысяч.

Как ранее передавал NEWS.ru, вузы в Кузбассе разрешили своим студентам обучаться дистанционно для предотвращения распространения коронавируса.

Соответствующие решения были приняты руководством Кемеровского госуниверситета и Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачёва.