Восемь человек стали жертвами ДТП в Ставропольском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на дороге Астрахань — Ставрополь близ Светлограда в Ставропольском крае. Число жертв ДТП составило восемь человек, среди них есть ребенок, шестеро пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

После столкновения микроавтобус загорелся.

ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, восемь человек погибло, среди жертв — ребенок. Шесть человек пострадали. По моему поручению на место аварии выехал министр здравоохранения для организации помощи, — написал глава края.

30 июля в Кущевском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием автобуса Volkswagen и грузового автомобиля. Один человек погиб, еще 10 пострадали.

Авария произошла на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, водитель автобуса врезался в КамАЗ, стоявший на обочине.