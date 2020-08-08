Восемь человек пострадали в лобовом ДТП на трассе Волгоград — Москва

https://static.news.ru/photo/b63c1c98-d947-11ea-bb79-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МВД России по Волгоградской област

В результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградском районе пострадали восемь человек, среди них есть и дети. Причиной ДТП стал обгон.

Всё произошло поздно вечером 7 августа в Иловлинском районе. 53-летний житель Московской области за рулём Honda CR-V, совершая обгон, выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности манёвра. В результате произошло столкновение с Subaru Forester.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, постадали водители обеих автомашин и шесть их пассажиров. Среди них — четверо детей от 10 до 14 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье произошло массовое ДТП. Там столкнулись три грузовых автомобиля и легковая машина. В результате происшествия было парализовано движение на трассе А-107.