Автобус опрокинулся в Якутии, восемь человек пострадали

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

Один человек погиб и еще восемь пострадали в опрокинувшемся вахтовом автобусе в Якутии, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. ДТП произошло на закрытой технологической автодороге в Нерюнгринском районе. По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над ним, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Причиной аварии мог стать отказ тормозов транспортного средства.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи. Травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров, — уведомили в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что погибший водитель автобуса имел 11 лет стажа. В течение последнего года к ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Ранее в Калуге легковой автомобиль врезался в группу людей на автобусной остановке. Пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Медицинским освидетельствованием было установлено, что водитель машины в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Виновник происшествия этот факт отрицает. В настоящее время он находится в лечебном учреждении под конвоем.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.