Восемь человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Новосибирске

Фото: t.me/spasatelimass

Восемь человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями на Октябрьском мосту в Новосибирске утром в пятницу, 8 декабря, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) города. На ликвидацию последствий аварии у специалистов ушло почти два часа.

В ДТП восемь пострадавших, из них трое нуждались в медицинской помощи: водитель Kia Rio 1987 года рождения, пассажир 1997 года рождения, водитель Nissan Note 1994 года рождения переданы бригаде врачей скорой помощи. Остальные участники ДТП: водитель ВАЗа 21-115 1981 года рождения, пассажир 1978 года рождения, автомобиль Logan, автомобиль Mazda, водитель 1987 года рождения и пассажир, — сообщила служба.

Спасателями была оказана вся необходимая помощь пострадавшим. Проведена стабилизация транспортных средств и противопожарные мероприятия.

ДТП также с пятью автомобилями произошло сегодня на 91-м километре МКАД. Информации о пострадавших не поступало. В связи с аварией на дороге сотрудники ГИБДД перекрыли три полосы, движение было затруднено.

Ранее в Партизанске Приморского края школьный автобус попал в ДТП. В салоне транспортного средства находились 21 подросток и один сопровождающий, их осмотрели врачи, начата проверка.