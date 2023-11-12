Восемь человек пострадали в ДТП под Вологдой Под Вологдой пострадали в ДТП восемь человек, в том числе двое детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь человек — шестеро взрослых и двое детей — пострадали в автомобильной аварии на 20-м километре автодороги Вологда — Ростилово, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Вологодской области. По данным ведомства, столкнулись три автомобиля.

В 18:54 мск на 20-м км автодороги Вологда — Ростилово водитель автомобиля Nissan Gloria при повороте налево в поселок Васильевское не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной «Лада Гранта». После столкновения «Ладу» отбросило на машину Toyota Prius. В результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей, — отметили в пресс-службе.

В числе пострадавших оказались пять человек из тех, которые находились в автомобиле Nissan, и трое из «Лады Гранты». Пятеро взрослых с различными травмами отправили в областную клиническую больницу. Также в больницу увезли двух мальчиков: у двухлетнего диагностирован перелом затылочной кости черепа, ушиб головного мозга, легкого, а у четырехлетнего выявили ушиб колена и сотрясение головного мозга.

Ранее сообщалось, что два автомобиля разбились всмятку при ДТП в Кингисеппе. Пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они госпитализированы. Авария произошла на пересечении Крикковского шоссе и Большой Советской улицы. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны одного из водителей — он проехал на красный свет.