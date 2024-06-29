Восемь человек пострадали при ДТП в Карелии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Беломорском районе Карелии в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легковой машины пострадали восемь человек, сообщили в ГУ МВД по региону. Травмированных доставили в больницу, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

По предварительной информации, сегодня, 29 июня, в 7:40 на подъезде к Беломорску произошло столкновение попутно двигавшихся «Сузуки Гранд Витара» и пассажирского микроавтобуса «Мерседес Спринтер». С места аварии в медучреждение доставлены восемь человек, — говорится в сообщении.

Ранее в Турции гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса, который перевозил сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Аккую». Общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. Всего в результате аварии погибло два человека, пострадали — 35. Раненые госпитализированы в больницы Силифке.

28 июня массовая авария с участием грузовика и восьми «легковушек» произошла во Владивостоке. По предварительной информации, виновником ДТП стал 37-летний мигрант, управлявший грузовиком. Среди пострадавших числятся четыре человека. Законность пребывания иностранца на территории РФ проверят в ходе административного расследования.