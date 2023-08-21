Восемь человек погибли в ДТП под Ростовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь человек погибли в результате ДТП на трассе в Волгодонском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Среди погибших четверо детей.

Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей, — написал глава региона.

По словам губернатора, на место происшествия выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона, на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Lada 2114.

По данным сайта МВД Медиа, движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто. В настоящее время решается вопрос с объездом.

Ранее сообщалось, что четверо человек погибли в результате столкновения автомобилей Lada Granta и «Газель» в Уфе. Кроме этого, один человек получил тяжелые ранения, он был госпитализирован.

До этого школьный автобус попал в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае. В результате аварии пострадали 15 детей.