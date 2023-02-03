Восемь человек отравились газом в Якутии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь человек отравились газом в Якутии, один из них скончался, передает РЕН ТВ. Семеро пострадавших доставлены в больницу.

Состояние пяти госпитализированных медики оценивают как тяжелое. Еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошел в Амгинском улусе республики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Чечне в результате отравления угарным газом из-за неисправного газового проточного водонагревателя погибла 14-летняя девочка. По версии следствия, ее 67-летний дедушка незаконно установил оборудование, которое запрещено использовать в ванной комнате.

В подмосковном Подольске от отравления угарным газом погибла семья из трех человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. При осмотре места происшествия следователи нашли разобранную газовую колонку.