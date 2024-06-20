В Воронежской области ввели режим атаки БПЛА Гусев: режим опасности атаки БПЛА введен в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и отслеживать оповещения.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал он.

Ранее Минобороны России передавало, что дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российской территорией. По два дрона уничтожено над Белгородской и Курской областями, еще один — над Воронежской областью, резюмировали в оборонном ведомстве.

До этого ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода. Массированный обстрел проводился с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У». Тогда же произошло повторное обрушение попавшего под огонь жилого дома. В МЧС подтвердили, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей.