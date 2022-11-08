Воронежский крематорий приостановил работу из-за санкций

Фото: krematoriy.turbo.site

Крематорий в Воронеже приостановил рассмотрение заявок на свои услуги, пишет De facto. Причиной тому стали санкции, которые мешают учреждению приобрести необходимые комплектующие для работы чешской печи. Отмечается, что для ее функционирования необходимо отремонтировать блок основной камеры и произвести замену одного модуля системы.

Административный блок крематория по-прежнему работает в штатном режиме, указывает издание.

В настоящее время в крематории проводится техническое обслуживание линии. Работают как наши специалисты, прошедшие обучение, а также привлекаются официальные представители чешской компании Tabo CS. Прогнозировать сроки ремонтных работ невозможно в связи с ситуацией по ограничениям, — сообщила администрация учреждения.

Ранее Российский союз пекарей заявил о нехватке транспорта для перевозки хлеба. Соответствующее обращение направлено в Минэкономразвития, причинами указываются износ фур и невозможность их обновить из-за повышения цен на грузовики из-за санкций.

Доктор экономических наук Василий Узун ранее предположил, что стоимость хлеба в России вырастет из-за использования западной техники в производстве. Резкого роста цен не ожидается, но государство всё же могло бы компенсировать производителям возросшие издержки, считает он.