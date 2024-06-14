Воронежский губернатор заявил о повреждениях на нефтебазе после атаки ВСУ Гусев: при падении обломков БПЛА поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы

Фото: МО Украины

В результате падения обломков украинских беспилотников, сбитых в небе над Воронежской областью, поврежден один из неиспользуемых резервуаров на местной нефтебазе, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, в ночь на 14 июня область атаковали минимум шесть дронов Вооруженных сил Украины.

Они были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. Возгорания не произошло, — написал он.

Этой же ночью, на полчаса раньше, силы российской ПВО отразили массированную атаку дронов на территории Ростовской области. Глава региона Василий Голубев уточнил, что информации о жертвах не поступало, дроны были уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона.

Тогда же средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над Курском. Губернатор области Алексей Смирнов пояснил, что дроны были самолетного типа.

В Минобороны уточнили, что российские силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 87 беспилотных летательных аппаратов над территорией России. В ведомстве отметили, что 70 из них пытались атаковать Ростовскую область.