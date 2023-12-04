Воронежский губернатор подтвердил гибель генерала Завадского

Фото: МО РФ

Владимир Завадский

Глава Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале подтвердил гибель генерал-майора Владимира Завадского. Он выразил соболезнования родным и близким офицера. Минобороны России информацию о гибели генерала не комментировало.

Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-го армейского корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. <...> Скорблю душой и сердцем. Передаю глубокие соболезнования родным, близким, сослуживцам Владимира Васильевича, — написал губернатор.

О гибели Завадского сообщила в соцсетях Межрегиональная общественная организация «Кремль». По ее данным, происшествие произошло 28 ноября. Согласно сведениям информагентства «Новороссия», генерал мог подорваться на мине под Изюмом, однако официально эта информация не подтверждалась. У Завадского остались жена и двое сыновей. Один из них учится на военного.

О потерях российской армии на Украине последний раз сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу в июле. По его словам, в ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военный, 210 получили ранения. До этого глава оборонного ведомства называл число убитых военных 21 сентября прошлого года: тогда он заявил, что погибли 5937 человек.