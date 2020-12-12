Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/e1aba402-3dec-11eb-a670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил 31 декабря выходным днём для органов местной исполнительной власти и подведомственных организаций. Рабочий день для них перенесён с 31-го на 26 декабря.

Глава региона также порекомендовал местным работодателям поступить аналогичным образом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

К настоящему времени последний день уходящего года объявлен нерабочим почти в 30 регионах России. В большинстве из них рабочий день с 31-го перенесён на 26 декабря.

Ранее сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совета Федерации, призвал реализовать инициативу ЛДПР и сделать последний день года выходным по всей стране и на постоянной основе. Он подчеркнул, что, согласно опросам, эту идею поддерживает 85% жителей РФ. В Кремле, в свою очередь, отметили, что этот вопрос остаётся на усмотрение регионов. Официально 31 декабря — рабочий день.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуму внесён законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов пояснил, что такое нововведение позволит гражданам «нормально подготовиться» к «общему главному торжеству» в ночь на 1 января. Согласно действующему Трудовому кодексу, новогодние каникулы включают в себя 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.