Воронежские власти объяснили, почему звучали взрывы Правительство Воронежской области: на одном из объектов города идут военные учения

Фото: МО РФ

На одном из объектов Воронежа идут военные учения, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram. Никаких нештатных ситуаций не было, спасатели на ЧП не выезжали. Так власти прокомментировали сообщения от жителей города о взрывах с утра.

На утро 9 августа в единой дежурно-диспетчерской службе информации о нештатных происшествиях в Воронеже не зафиксировано, выездов спасателей не осуществляется. Проводится учебная работа Вооруженных сил РФ на одном из объектов, — уведомили в правительстве.

До этого местные Telegram-каналы писали о хлопках, которые слышали в Советском, Центральном, Левобережном, Железнодорожном, Ленинском и Коминтерновском районах.

Также сегодня, 9 августа, советник главы Крыма Олег Крючков уведомил жителей окрестностей об утилизации боеприпасов на полигоне. Громкие звуки, которые слышали жители Старого Крыма, были вызваны именно ею.

Дым же в районе Севастопольской бухты связан с тренировками расчетов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он также призвал граждан не беспокоиться, добавив, что в городе обстановка остается спокойной.