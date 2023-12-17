Воронежцы оставили послание мэру на сугробах Мэр Воронежа Кстенин пообещал убрать сугробы с его фамилией

Фото: t.me/vadim_kstenin

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заверил горожан, что коммунальные службы займутся уборкой сугробов на улицах. Такое заявление градоначальник сделал в своем Telegram-канале после того, как на кучах снега начали писать его фамилию.

Глава администрации опубликовал фото «именных сугробов». На одном из них видна красная надпись «Гора имени Кстенина», а автор второй надписи поинтересовался у мэра, почему на улицах нет снегоуборочной техники.

Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других, независимо от того, именные они или нет, будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку, — написал мэр.

В создавшейся ситуации он обвинил управляющие компании. Кстенин выразил уверенность, что надзорные органы дадут их бездействию соответствующую оценку. Градоначальник также поблагодарил воронежцев, которые с пониманием относятся к трудностям и сами приводят дворы домов в порядок.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что высота сугробов в Москве составила 38 см, что является рекордным показателем за всю историю метеонаблюдений в столице. Он добавил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1941 году. Тогда высота сугробов в Москве составляла 36 см.