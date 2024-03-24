Воронежцы несут цветы и игрушки к мемориалу в память о погибших в «Крокусе»

Фото: NEWS.ru

Жители Воронежа приносят цветы и игрушки к мемориалу «Детям войны» в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент NEWS.ru. Представитель региона в Общественной палате РФ Валерий Черников заявил, что произошедшее в Подмосковье стало общероссийской трагедией.

Сегодня здесь собрались люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в «Крокус Сити Холле». Это событие стало для воронежцев такой же трагедией, как и для близких людей, которые потеряли своих родных в «Крокусе». Люди идут второй день, поток нескончаемый, — сказал Черников.

Воронежцы приносят цветы, игрушки и свечи к памятнику детям, погибшим в Саду пионеров в 1942 году. Мемориал расположен на Театральной улице в центре города.

24 марта объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате атаки на «Крокус Сити Холл». По последним данным МЧС, жертвами теракта стали 133 человека, еще 152 числятся пострадавшими. Среди погибших в том числе трое детей.

На место теракта в «Крокусе» утром 24 марта прибыл глава СК России Александр Бастрыкин. Он сориентировал подчиненных на выполнение задач по выяснению обстоятельств нападения, в том числе предшествовавших событий. Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств.