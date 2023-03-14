Воронежцам начали раздавать повестки Власти Воронежской области сообщили о раздаче повесток для актуализации данных в военкоматах

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка из военкомата в руках

Правительство Воронежской области сообщило в Telegram-канале, что военный комиссариат региона и администрации муниципалитетов начали вручать жителям повестки. Власти заверили, что единственная цель этих мероприятий — актуализация данных воинского учета в военкоматах.

Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы, — говорится в сообщении.

В правительстве региона также «напомнили» работодателям об их «обязанности» отпускать в военкоматы сотрудников по врученной им повестке. Власти заверили, что после посещения военкомата «по месту прописки» воронежцы вернутся к выполнению своих трудовых обязанностей.

Ранее жители московского района Щукино пожаловались в полицию на объявления в подъезде, в которых жильцам предлагали вознаграждение за сведения о мужчинах, которые могут уклоняться от службы в армии. В тексте говорилось, что перед весенним призывом будут проходить рейды по розыску уклонистов, и людям, обладающим информацией о личности или местонахождении предполагаемых призывников, предлагалось передать ее в военкоматы или полицию.