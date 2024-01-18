Вороненок поднял на уши спасателей в Подмосковье Застрявшего в вентиляции вороненка спасли в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье в поселке Нахабино Красногорского округа спасли вороненка, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома, сообщила пресс-служба Мособлпожспаса. Житель квартиры услышал кричащего птенца за стеной в ванной комнате.

Прибыв по указанному адресу, работники дежурной смены сняли вытяжной вентилятор, и тут же из вентиляционного отверстия показалась голова любопытного вороненка. Обезопасив руки крагами, спасатели осторожно вытащили из вентканала пернатого гостя и выпустили его на свободу, — сообщили спасатели.

На помощь птичке пришли работники 227-й пожарно-спасательной части. Вызволив вороненка из плена, сотрудники Мособлпожспаса сперва убедились, что с ним все в порядке, после чего отпустили.

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