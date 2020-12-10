Воробьёв заверил, что вакцинация в Подмосковье останется добровольной

https://static.news.ru/photo/37d0b9bc-3afa-11eb-8143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области люди из группы риска продолжают прививаться от коронавируса. Вакцинация проходит на добровольных началах, но нужно понимать, что прививка спасает жизни. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьёв после встречи с руководителем СПЧ при губернаторе Мариной Юденич.

По её словам, в организацию поступает очень много обращений, связанных с прививкой. Глава СПЧ пояснила, что связано с противоречивой информацией о том, как работает вакцина и какие последствия могут от неё быть.

Любая вакцинация — это дело добровольное, поэтому никто никого ни толкать, ни принуждать не будет. Эти фобии точно напрасны. Но надо понять, что вакцинация спасает огромное количество людей, — цитирует телеканал «360» главу региона.

Воробьёв напомнил, что всё новое сначала по традиции отвергается, а потом люди убеждаются, как были не правы. Глава Московской области обратил внимание на то, что иной раз лучше решиться на прививку, чем тяжело переносить болезнь.

Только добровольно, без принуждений. Я жёстко дал команду разъяснять на местах, — подчеркнул губернатор.

В четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что прививки препарата «Спутник V» начнут делать во всех регионах России до конца недели. Процесс вакцинации должен быть организован таким образом, чтобы он не прерывался на новогодние праздники.

На сегодняшний день вакцина от коронавируса доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб.

Прививка не положена людям старше 60 лет, беременным и кормящим матерям, а также тем, кто делал другие прививки за последние 30 дней, в том числе от гриппа.

Как сообщал NEWS.ru. директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями, но только не в стадии обострения.