Воробьёв вводит в Подмосковье режим повышенной готовности

https://static.news.ru/photo/f69205f4-7bc4-11ea-8e87-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности. Он наступит с полуночи 13 апреля.

С этого времени в Подмосковье из-за коронавируса приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, за исключением продуктовых магазинов и аптек, а также организаций, которые являются объектами критически важной инфраструктуры. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства области.

Также временно приостанавливается строительство. Исключение составят, в частности, работы на объектах медицинского назначения и предприятиях непрерывного цикла.

С 13 по 19 апреля в регионе не будут работать такси, не имеющие разрешения на деятельность в Подмосковье и Москве. Приостанавливается возможность оказания услуг каршеринга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Андрей Воробьёв рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. По аналогии с Москвой в регионе вводится пропускной режим. По его словам, ограничения начнут появляться поэтапно. Власти подготовили онлайн-платформу, на которой необходимо будет зарегистрироваться для передвижения. Однако для посещения ближайшего магазина или выгула домашних животных пропуск не потребуется.