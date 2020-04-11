Воробьёв вводит в Подмосковье режим повышенной готовности

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности. Он наступит с полуночи 13 апреля.
С этого времени в Подмосковье из-за коронавируса приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, за исключением продуктовых магазинов и аптек, а также организаций, которые являются объектами критически важной инфраструктуры. Об этом
Также временно приостанавливается строительство. Исключение составят, в частности, работы на объектах медицинского назначения и предприятиях непрерывного цикла.
С 13 по 19 апреля в регионе не будут работать такси, не имеющие разрешения на деятельность в Подмосковье и Москве. Приостанавливается возможность оказания услуг каршеринга.
Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Андрей Воробьёв рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. По аналогии с Москвой в регионе вводится пропускной режим. По его словам, ограничения начнут появляться поэтапно. Власти подготовили онлайн-платформу, на которой необходимо будет зарегистрироваться для передвижения. Однако для посещения ближайшего магазина или выгула домашних животных пропуск не потребуется.
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