Воробьёв: ряд ограничений могут снять в Подмосковье к концу недели

https://static.news.ru/photo/95555e70-671a-11eb-8897-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал снять ряд ограничений из-за коронавируса к концу недели. Это может коснуться ресторанов и ночных клубов.

Я думаю, что к концу недели мы найдём возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали, — сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом он ответил на вопрос, когда в регионе откроют рестораны, музеи, ночные клубы.

Ранее Воробьёв отметил, что как только в Подмосковье будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, можно будет говорить об отмене ограничений. 4 февраля в Подмосковье выявили 831 пациента с COVID-19.

С 22 января в столице работу возобновили детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в торговых центрах и прочие подобные заведения. Но ограничение на число посетителей установлено в 50%. Московские музеи и библиотеки снова приглашают посетителей. В театры, кинотеатры и концертные залы также можно сходить, но там ограничения на 50% заполняемости. При тех же условиях возобновляется проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий.

Как писал NEWS.ru, Воробьёв распорядился снизить в больницах региона количество коек, выделенных под лечение больных с коронавирусной инфекцией.